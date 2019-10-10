Покровчанин изрезал бабушку жены ножом и получил три года колонии

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-10T09:29:49+03:00

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В Энгельсе осудили 45-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

- Пьяный мужчина 6 апреля 2019 года в квартире по улице Тургенева толкнул 90-летнюю бабушку своей жены, и она упала. Гражданин подошел, взял с табурета нож и не менее четырех раз ударил пенсионерку в грудь, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

После этого мужчина сбежал, но не от правосудия. Его приговорили к трем годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU