2019-10-10T09:29:49+03:00
Происшествия

Покровчанин изрезал бабушку жены ножом и получил три года колонии

Преступление случилось на улице Тургенева
Ольга Симонова
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В Энгельсе осудили 45-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

- Пьяный мужчина 6 апреля 2019 года в квартире по улице Тургенева толкнул 90-летнюю бабушку своей жены, и она упала. Гражданин подошел, взял с табурета нож и не менее четырех раз ударил пенсионерку в грудь, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

После этого мужчина сбежал, но не от правосудия. Его приговорили к трем годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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