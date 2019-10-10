В Саратове парень украл инструменты из машины

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-10T09:34:22+03:00

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Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу у 34-летнего электрика.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 19:30 12 сентября до 6:40 13 сентября кто-то разбил окно его Niva Chevrolet, припаркованной на Огородной улице, и вынул оттуда набор инструментов, три реактивные тяги задней подвески, отвертки, домкрат, колонку, клещи тока измерительного АРРА.

Сумма ущерба составила почти 24 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний житель села Новокривовка из Советского района, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU