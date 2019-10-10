В Саратове у врача отобрали кошелек в автобусе №53

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-10T09:11:21+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 31-летнего ветеринарного врача.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 октября она ехала в автобусе №53 у дома по улице Тархова. Неизвестный ограбил ее ради кошелька с 38 тыс. рублей, который он вытащил из рюкзака.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 26-летний рецидивист, во всем признавшийся. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU