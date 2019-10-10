В Саратове у врача отобрали кошелек в автобусе №53
Предполагаемый злоумышленник задержан
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Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 31-летнего ветеринарного врача.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 октября она ехала в автобусе №53 у дома по улице Тархова. Неизвестный ограбил ее ради кошелька с 38 тыс. рублей, который он вытащил из рюкзака.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 26-летний рецидивист, во всем признавшийся. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU