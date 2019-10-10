Саратовской области могут выделить более 3,6 млрд рублей на сбалансированность бюджета

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-10T09:00:12+03:00

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Сегодня, 10 октября, в 12 часов по московскому времени состоится заседание правительства РФ. На нем будут решать вопрос оказания помощи Саратовской области. Речь идет о более 3,6 млрд рублей на сбалансированность бюджета. Об этом сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин в видео, опубликованном на странице его сторонников Volodin.saratov в соцсети Instagram.

- Сумма беспрецедентная. Тем более, что она будет направлена на решение ключевых вопросов, которые мы сами решить не в состоянии. И скажу вам, что на протяжении всего года мы вели переговоры, диалог. Нас поддержал председатель правительства, министерство финансов, мои коллеги-депутаты. И вот сегодня этот вопрос по московскому времени в 12 будет рассмотрен на заседании. В заседании правительства примет участие губернатор Саратовской области. Надеюсь, что решится наконец та проблема, которая для нас всегда была тормозом в развитии. Речь идет об увеличении бюджетной обеспеченности. А самое главное, это повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Причем существенно. Мы ставим задачу через это решение выйти на будущий год на среднюю заработную плату в размере 30 тыс. рублей. Сегодня средняя составляет 24 тыс., — сказал Володин.

Он отметил, что если проект будет реализован, то заработная плата составит 30 тыс. рублей, и область займет не последнюю строчку в ПФО 75 в России по бюджетной обеспеченности.

- Кроме того, средства, которые должны быть выделены, позволят нам закрыть долговые обязательства муниципалитетов. Это также очень важно. От этого зависит и качество коммунальных услуг. И средства из этой суммы должны быть направлены на решение вопросов обманутых дольщиков, потому что без этой составляющей нам невозможно будет войти в программу ДОМ.РФ, где мы планируем 31 дом достроить, выплатить компенсации. Надеюсь, что день сложится удачно и будет принято решение об оказании нашему региону помощи. А это значит, решение таких серьезных, ключевых для нас вопросов, которые в перспективе нам позволяют развиваться более эффективно и снимают многие социальные проблемы. Давайте дождемся и дальше уже возьмем вопрос под контроль с тем, чтобы как можно быстрее средства пришли в регион, — заявил спикер Государственной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU