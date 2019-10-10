Анатолий Годаль о целях на грядущий сезон: Занять наиболее высокое место — наша цель

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-10T08:43:30+03:00

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Вчера, 9 октября, в ФОК «Звездный» прошла конференция руководства женской волейбольной команды «Протон-Саратов».

- Занять наиболее высокое место — наша цель. Конкретику сейчас делать рано. Кубок показал, что мы из себя представляем, — сказал председатель федерации волейбола Саратовской области Анатолий Годаль о целях на грядущий сезон.

Он также отметил, что финансирование — достаточное, для матчей уже все закуплено, а система видеоповторов должна работать, сейчас ожидаются специалисты, чтобы ее установить.

Главный тренер «Протона-Саратов» Юрий Маричев рассказал, что недоукомплектована полиция центральных блокирующих, не хватает еще одного игрока.

- До 15 февраля мы еще можем вернуть в команду Сладжану Эрич, но пока сделать это у нас не получается. Возможно она продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. Опыт Сладжаны нам бы очень пригодился, — заявил Маричев.

Напомним, уже завтра, 11 октября, «Протон-Саратов» принимает у себя дома московское «Динамо» в рамках чемпионата «Суперлиги».

ИСТОЧНИК KP.RU