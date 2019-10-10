Нерадивого отца из Саратовского района лишили прав на дочерей
Детьми занимается только мать
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Решением суда отца из Саратовского района лишили прав на своих несовершеннолетних дочерей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что с 2014 года мужчина не интересовался здоровьем детей и не принимал участие в их жизни.
О девочках заботиться мать, она занимается их воспитанием и досугом.
Согласно заключению прокурора лишение родительских прав соответствует интересам несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU