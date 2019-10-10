Нерадивого отца из Саратовского района лишили прав на дочерей

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-10T08:42:49+03:00

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Решением суда отца из Саратовского района лишили прав на своих несовершеннолетних дочерей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что с 2014 года мужчина не интересовался здоровьем детей и не принимал участие в их жизни.

О девочках заботиться мать, она занимается их воспитанием и досугом.

Согласно заключению прокурора лишение родительских прав соответствует интересам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU