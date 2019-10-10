Михаил Исаев проверил ход реконструкции саратовских библиотек
Ремонт идет в рамках нацпроекта
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Мэр Михаил Исаев проинспектировал реконструкцию библиотек №№9 и 37 в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ремонт идет в рамках нацпроекта «Культура».
В своем аккаунте Instagram Михаил Исаев уточнил, что Саратов — это единственный город, который выиграл грант для ремонта сразу двух библиотек, из федерального бюджета выделено 10 млн рублей.
В ноябре учреждения откроют свои двери для горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU