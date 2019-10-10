2019-10-10T09:06:55+03:00
Происшествия

В Саратове мужчину поймали с граммом «соли»

Ему дали год условного срока
Дарья Вострикова
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Суд признал 29-летнего саратовца виновным в покупке наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в июле 2019 года мужчина заказал через мессенджер 0,95 грамма «соли» вида PVP. Ему на телефон пришло сообщение с адресом «закладки».

Гражданин пришел на место, забрал наркотики и держал их при себе, пока у одного из домов на улице Новая 9 линия в Заводском районе его не задержали полицейские. Мужчине дали год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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