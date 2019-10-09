2019-10-09T12:47:59+03:00
Происшествия

Полностью подтверждены показания убийцы 18-летней девушки в Саратове

Следователи завершили проверку показаний обвиняемого на месте преступления
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 18-летнего Евгения Вербицкого, обвиняемого в убийстве своей соседки и подруги детства Екатерины Громовой, продолжается.

- Юноша рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего на месте преступления, проверка его показаний проведена, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Напомним, вечером 20 сентября в третьем подъезде девятиэтажки на Вишневой улице, 20 парень подкараулил Екатерину и принялся наносить ей удары ножом — один за другим, пока та не скончалась.

Мотивом преступления якобы стал денежный долг. В июле Евгений одолжил подруге 2,3 тыс. рублей, но отдавать деньги она не торопилась.

Юноша присылал ей гневные сообщения по телефону и писал угрозы на стене подъезда, но ситуация так и не изменилась. Тогда преступник решил взяться за нож.

Парень задержан, он признал свою вину и теперь находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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