В Энгельсе женщина устроила массовое ДТП
В аварии пострадал ребенок
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Сегодня, 9 октября, в Энгельсе на Трудовой улице, 4 около 8:45 34-летняя водительница Daewoo Matiz влетела в автомобиль Lada Granta под управлением 30-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса, после удара отечественная легковушка столкнулась с Kia Rio, за рулем которой был 71-летний гражданин.
В результате аварии пострадал восьмилетний ребенок из салона машины виновницы аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU