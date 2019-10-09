В Энгельсе женщина устроила массовое ДТП

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-09T12:46:33+03:00

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Сегодня, 9 октября, в Энгельсе на Трудовой улице, 4 около 8:45 34-летняя водительница Daewoo Matiz влетела в автомобиль Lada Granta под управлением 30-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса, после удара отечественная легковушка столкнулась с Kia Rio, за рулем которой был 71-летний гражданин.

В результате аварии пострадал восьмилетний ребенок из салона машины виновницы аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU