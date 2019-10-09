Во многих домах Ленинского района и в Заводском отключили воду

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-09T11:08:50+03:00

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В Саратове сегодня, 9 октября, в двух районах города отключили водоснабжение.

- Из-за аварий на водопроводе воды нет на 1-й Пионерской улице, 69/75, 77/81 и на Огородной, 90/100. Также ресурс отключен у жителей Московского шоссе, 25, 27, 29 и 1-го Московского проезда, 2 и 4, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также массовое отключение воды наблюдается на Блинова, 6-18, Рижской, 1-м Рижском проезде, 9, Гусельской, 4а, 6 и 6а, Гусельском переулке, 1-4, Чкалова, 27, 1-м проезде Строителей, проспекте Строителей, 20, Черниговской, 31, Рижской, 2а, Песочной, 1, 2 и 4, Авиационной, 40, 42 и 44, а также в частных домах по улицам: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские проезды, Центральная, Песочный проезд, Солнечный проезд, Куйбышева, Полевая, Белинского.

Коммунальщики отмечают, что подадут воду ориентировочно в полночь, когда закончится ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU