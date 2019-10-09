В Саратове женщина украла пенсию своего мертвого отца

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-09T10:41:24+03:00

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Вчера, 8 октября, полиция поселка Солнечный задержала 54-летнюю женщину, которая подозревается в краже денег у своего отца.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 23 сентября в отдел обратилась руководитель Пенсионного фонда России в Ленинском районе и сообщила, что с 1 августа 2018 по 30 апреля 2019 года неизвестный забрал страховую пенсию суммой свыше 176 тыс. рублей у 84-летнего гражданина.

Однако мужчина скончался еще в конце июля минувшего года.

Выяснилось, что деньги присвоила себе дочь умершего, на нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU