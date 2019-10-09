2019-10-09T10:38:31+03:00
Происшествия

Опасные отходы предложили сбрасывать в Саратове за взятку в 250 тыс. рублей

Деньги предназначались сотруднице проверяющей организации, которая должна была уменьшить плату за вредные выбросы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи СУ СКР по Саратовской области в Октябрьском районе Саратова возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении сотрудницы проверяющей организации.

- По версии следствия, 9 сентября начальник одного из управлений коммерческой организации получила от представителя проверяемой организации 250 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за совершение незаконных действий в интересах данной организации, а именно — в виде уменьшения платы за сброс отходов производственной деятельности с превышением уровня загрязняющих веществ, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР.

Подозреваемая задержана сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ: В Саратове уволился главврач больницы РЖД
Володин предложил обязать застройщиков жилья строить объекты социальной инфраструктуры
На индустриальном форуме наградили редакцию «Комсомольской правды» — Саратов»
В Саратове ожидается туман
Жительница Озинок ответит за нож в сердце супруга
В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от паразитов
В Саратовской области лжедочь репрессированного пять лет обманывала государство
Житель Хвалынска поехал за медом пьяным и получил срок
В Саратове пройдут продовольственные ярмарки
В Саратове прошел показ фильмов, приуроченных к 75-летию годовщины Победы в ВОВ
Панков предложил лишать доплат к пенсии проворовавшихся чиновников
Татищевская прокуратура заблокировала два сайта о незаконной охоте
«Т Плюс» ответит в суде за холод в домах саратовцев
Журналисты из Саратова участвуют в фестивале региональной прессы «Энергичные люди»
В Саратовской области свыше 11 тыс. человек заболели ОРВИ