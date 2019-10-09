Опасные отходы предложили сбрасывать в Саратове за взятку в 250 тыс. рублей
Следователи СУ СКР по Саратовской области в Октябрьском районе Саратова возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении сотрудницы проверяющей организации.
- По версии следствия, 9 сентября начальник одного из управлений коммерческой организации получила от представителя проверяемой организации 250 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за совершение незаконных действий в интересах данной организации, а именно — в виде уменьшения платы за сброс отходов производственной деятельности с превышением уровня загрязняющих веществ, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР.
Подозреваемая задержана сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU