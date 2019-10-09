2019-10-09T10:15:17+03:00
Общество

На Театральной площади открылся XI Саратовский индустриальный форум

Участников и гостей 9 и 10 октября ждут круглые столы, панельные дискуссии, конференции и другие мероприятия
Ольга Симонова
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Фото министерства промышленности и энергетики Саратовской областиФото министерства промышленности и энергетики Саратовской области
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Сегодня, 9 октября, в павильоне на Театральной площади в Саратове открылся XI Саратовский индустриальный форум.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минпроме региона, в мероприятии участвуют замдиректора ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России Игорь Ляшков, министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов, а также 59 организаций из различных регионов России: Саратовская, Московская, Смоленская, Пензенская области, Краснодарский край, Республика Татарстан и т. д.

Фото министерства промышленности и энергетики Саратовской области

Фото министерства промышленности и энергетики Саратовской области

- В этом форуме участвуют предприятия, которые доказывают, что Саратовская область — это не только аграрный регион, но и мощный промышленный кластер страны, — сказал в приветственном слове Игорь Ляшков.

В рамках XI Саратовского индустриального форума будут работать три площадки: 23-я специализированная выставка «Нефть. Газ. Хим. 2019», 21-я специализированная выставка «Энергетика. Энергоэффективность. 2019» и 18-я специализированная выставка «ТехноЭкспо. 2019».

Участников и гостей 9 и 10 октября ждут круглые столы, панельные дискуссии, конференции и другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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