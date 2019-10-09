У жительницы Ершова прямо у банкомата украли 2,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-09T09:36:00+03:00

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Вчера, 8 октября, полиция раскрыла кражу из банкомата, расположенного в районе «Треста» на улице Космонавтов в Ершове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, 20 сентября в 17:51 39-летняя женщина снимала деньги с банкомата.

Она отошла в сторону без платежных средств, а когда вернулась, обнаружила, что неизвестная гражданка, которая стояла за ней в очереди, забрала 2,5 тыс. рублей и ушла.

Предполагаемую воровку задержали, ей оказалась 32-летняя местная жительница, на которую завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU