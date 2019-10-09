2019-10-09T09:36:00+03:00
Происшествия

У жительницы Ершова прямо у банкомата украли 2,5 тыс. рублей

Пока гражданка отошла, кто-то забрал деньги из окошка
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 8 октября, полиция раскрыла кражу из банкомата, расположенного в районе «Треста» на улице Космонавтов в Ершове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, 20 сентября в 17:51 39-летняя женщина снимала деньги с банкомата.

Она отошла в сторону без платежных средств, а когда вернулась, обнаружила, что неизвестная гражданка, которая стояла за ней в очереди, забрала 2,5 тыс. рублей и ушла.

Предполагаемую воровку задержали, ей оказалась 32-летняя местная жительница, на которую завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24