У жительницы Ершова прямо у банкомата украли 2,5 тыс. рублей
Пока гражданка отошла, кто-то забрал деньги из окошка
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Вчера, 8 октября, полиция раскрыла кражу из банкомата, расположенного в районе «Треста» на улице Космонавтов в Ершове.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, 20 сентября в 17:51 39-летняя женщина снимала деньги с банкомата.
Она отошла в сторону без платежных средств, а когда вернулась, обнаружила, что неизвестная гражданка, которая стояла за ней в очереди, забрала 2,5 тыс. рублей и ушла.
Предполагаемую воровку задержали, ей оказалась 32-летняя местная жительница, на которую завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU