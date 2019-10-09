Под Саратовом дошкольников познакомили с мировой живописью

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-09T09:17:49+03:00

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Дошкольные учреждения Красноармейского, Озинского, Саратовского, Энгельсского, Ершовского и Лысогорского районов получают репродукции картин и методические пособия в рамках проекта «Мировая живопись детям».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, дети увидят 108 полотен на темы «Дивные краски осени», «Зима-чародейка», «В мире сказок и былин», «Морская стихия И. К. Айвазовского».

Проект реализует организация «Центр духовной культуры», которая выиграла грант на реализацию проекта в рамках государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области».

ИСТОЧНИК KP.RU