2019-10-09T09:17:49+03:00
Общество

Под Саратовом дошкольников познакомили с мировой живописью

Дети знакомятся с репродукциями картин
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дошкольные учреждения Красноармейского, Озинского, Саратовского, Энгельсского, Ершовского и Лысогорского районов получают репродукции картин и методические пособия в рамках проекта «Мировая живопись детям».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, дети увидят 108 полотен на темы «Дивные краски осени», «Зима-чародейка», «В мире сказок и былин», «Морская стихия И. К. Айвазовского».

Проект реализует организация «Центр духовной культуры», которая выиграла грант на реализацию проекта в рамках государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24