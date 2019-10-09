В Саратове мужчина украл уличный фонарь

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-09T09:17:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 8 октября, полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу из гаражного кооператива на Ипподромной улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, к стражам порядка пришел 64-летний мужчина и рассказал, что с 22 по 23 сентября неизвестные украли верхнюю часть фонаря, где расположен сам источник освещения и камера видеонаблюдения.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 46-летний гражданин, который во всем признался.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU