В Саратове мужчина украл уличный фонарь
На него завели уголовное дело
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Вчера, 8 октября, полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу из гаражного кооператива на Ипподромной улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, к стражам порядка пришел 64-летний мужчина и рассказал, что с 22 по 23 сентября неизвестные украли верхнюю часть фонаря, где расположен сам источник освещения и камера видеонаблюдения.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 46-летний гражданин, который во всем признался.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU