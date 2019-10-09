В Перелюбском районе ОМОН обезвредил артиллерийский снаряд

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-09T08:31:07+03:00

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В Перелюбском районе Саратовской области взрывотехники ОМОН уничтожили артиллерийский снаряд.

- В полицию позвонил местный житель и рассказал, что нашел в лесу предмет, похожий на снаряд, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления Росгвардии.

По адресу выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, обследовали боеприпас и установили, что это — осколочно-артиллерийский снаряд, а после — уничтожили его.

ИСТОЧНИК KP.RU