В Саратовской области водитель врезавшейся в дом машины угнал ее у отца

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-09T08:40:12+03:00

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В Базарно-Карабулакском районе мужчина вчера, 8 октября, угнал машину отца и попал в ДТП.

- Заявление 64-летнего жителя села Алексеевка поступило в 19:00. Он попросил привлечь к уголовной ответственности своего 42-летнего сына. Он угнал от дома Renault Logan папы и попал в ДТП, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Теперь мужчина после аварии в больнице, а машина на спецстоянке.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что ГИБДД сообщает, что в Алексеевке вчера в 17:00 мужчина за рулем Renault врезался в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU