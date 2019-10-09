Под Саратовом ревнивый мужчина забил убиравшую за скотом сожительницу
В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Самойловского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
Фото СУ СКР по Саратовской области
- Следствие считает, что мужчина и его 58-летняя сожительница жили в сторожке одного из фермерских хозяйств, где он работал. Днем 29 июля 2019 года они вдвоем распивали спиртное. Женщина пошла убрать за скотиной и долго не возвращалась, а когда пришла, ревнивый гражданин высказал ей все и несколько раз ударил кулаками и мухобойкой по телу и голове, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Когда пришел приятель четы, скандал уже был исчерпан, и они продолжили пить.
Никто не предал значения травмам женщины, даже она сама. Вечером потерпевшая легла спать, а уже ночью ее сожитель понял, что она скончалась, и вызвал полицию.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что гражданка умерла от тупой травмы головы.
Злоумышленника отправили под стражу, но он так и не признал своей вины. Несмотря на это, следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU