Под Саратовом ревнивый мужчина забил убиравшую за скотом сожительницу

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-09T08:07:00+03:00

Он несколько раз ударил ее кулаками и мухобойкой

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В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Самойловского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Фото СУ СКР по Саратовской области

- Следствие считает, что мужчина и его 58-летняя сожительница жили в сторожке одного из фермерских хозяйств, где он работал. Днем 29 июля 2019 года они вдвоем распивали спиртное. Женщина пошла убрать за скотиной и долго не возвращалась, а когда пришла, ревнивый гражданин высказал ей все и несколько раз ударил кулаками и мухобойкой по телу и голове, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Когда пришел приятель четы, скандал уже был исчерпан, и они продолжили пить.

Никто не предал значения травмам женщины, даже она сама. Вечером потерпевшая легла спать, а уже ночью ее сожитель понял, что она скончалась, и вызвал полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что гражданка умерла от тупой травмы головы.

Злоумышленника отправили под стражу, но он так и не признал своей вины. Несмотря на это, следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU