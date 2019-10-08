В Татищеве прокуратура добилась выдачи лекарств ребенку-инвалиду
По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство провело проверку по обращению жителя Татищевского района о соблюдении требований законодательства о здравоохранении.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, четырехлетняя дочь заявителя стоит на учете в районной больнице с заболеванием центральной нервной системы, при котором происходит поражение отделов головного мозга.
Малышка получила инвалидность, она каждый день должна принимать специальные лекарства.
Заявки в Минздрав региона подавались неоднократно, но препаратов не давали из-за их отсутствия. Родителям приходилось покупать медикаменты на свои деньги.
В целях защиты прав ребенка прокурор в адрес министра здравоохранения Саратовской области внес представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.
Требования удовлетворены, девочка получила все необходимые лекарства.
ИСТОЧНИК KP.RU