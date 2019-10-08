В Татищеве прокуратура добилась выдачи лекарств ребенку-инвалиду

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-08T19:49:22+03:00

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По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство провело проверку по обращению жителя Татищевского района о соблюдении требований законодательства о здравоохранении.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, четырехлетняя дочь заявителя стоит на учете в районной больнице с заболеванием центральной нервной системы, при котором происходит поражение отделов головного мозга.

Малышка получила инвалидность, она каждый день должна принимать специальные лекарства.

Заявки в Минздрав региона подавались неоднократно, но препаратов не давали из-за их отсутствия. Родителям приходилось покупать медикаменты на свои деньги.

В целях защиты прав ребенка прокурор в адрес министра здравоохранения Саратовской области внес представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.

Требования удовлетворены, девочка получила все необходимые лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU