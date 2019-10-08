Пострадавшая в аварии девушка отсудила у водителя из Хвалынска 80 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-08T19:48:06+03:00

Пассажирка до сих пор ходит по врачам и боится ездить на транспорте

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Суд обязал 64-летнего жителя Хвалынска выплатить 22-летней девушке компенсацию морального вреда.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина вел автомобиль, в котором сидела гражданка. Пенсионер потерял управление, машина улетела в кювет и опрокинулась.

Пассажирка получила различные травмы, до сих пор у нее болит голова, имеются проблемы со сном. Ей приходится ходить по врачам, а мысль о поездке на автомобиле вызывает страх.

Девушка подала в суд на лихача о взыскании компенсации 80 тыс. рублей, тот посчитал эти требования завышенными, однако суд встал на сторону местной жительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU