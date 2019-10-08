2019-10-08T19:47:17+03:00
Происшествия

Два ДТП в центре Саратова перекрыли дорогу к Ильинской площади

Движение затруднено по всем полосам
Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 октября, в центре Саратова случилось два ДТП.

Как сообщил очевидец в соцсетях около 15:00, на перекрестке улиц Чапаева и Бахметьевская дорогу не поделили Daewoo Nexia, Volkswagen Jetta и Dodge Ram.

Местный житель сообщает, что буквально через 100 метров произошло еще одно столкновение — Mercedes-Benz и Land Cruiser.

В результате ДТП движение в сторону Ильинской площади по улицам Чапаева и Чернышевского затруднено. На сервисе «Яндекс.Пробки» эти дороги выделены алым и бордовыми цветами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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