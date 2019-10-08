В Саратове без тепла остается каждый пятый дом

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-08T19:45:47+03:00

Отопительный сезон начался две недели назад

Изменить размер текста: A A

В Саратове до сих пор остаются без тепла 21,8% домов, отапливаются 3 329 домов из 4 256.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, отопление дали в 192 детских сада, 151 школу, 165 учреждений здравоохранения, а также 75 из 81 средних и высших профессиональных учебных заведений.

Отметим, что отопительный сезон начался почти две недели назад, 25 сентября.

Работа по пуску тепла в Саратове продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU