2019-10-08T19:45:47+03:00
Общество

В Саратове без тепла остается каждый пятый дом

Отопительный сезон начался две недели назад
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Мэр Саратова осматривает подключение объектов соцсферы к отоплению. Фото пресс-службы мэрииМэр Саратова осматривает подключение объектов соцсферы к отоплению. Фото пресс-службы мэрии
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В Саратове до сих пор остаются без тепла 21,8% домов, отапливаются 3 329 домов из 4 256.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, отопление дали в 192 детских сада, 151 школу, 165 учреждений здравоохранения, а также 75 из 81 средних и высших профессиональных учебных заведений.

Отметим, что отопительный сезон начался почти две недели назад, 25 сентября.

Работа по пуску тепла в Саратове продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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