В Саратове без тепла остается каждый пятый дом
Отопительный сезон начался две недели назад
Мэр Саратова осматривает подключение объектов соцсферы к отоплению. Фото пресс-службы мэрии
Изменить размер текста:
В Саратове до сих пор остаются без тепла 21,8% домов, отапливаются 3 329 домов из 4 256.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, отопление дали в 192 детских сада, 151 школу, 165 учреждений здравоохранения, а также 75 из 81 средних и высших профессиональных учебных заведений.
Отметим, что отопительный сезон начался почти две недели назад, 25 сентября.
Работа по пуску тепла в Саратове продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU