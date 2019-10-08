Публичные слушания по проекту бюджета Саратовской области на 2020 год пройдут 15 октября

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-08T17:02:07+03:00

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В правительстве Саратовской области 15 октября пройдут публичные слушания по проекту областного бюджета на 2020 год.

Начало в 15.00 в зале заседаний Правительства области.

- Аргументированные замечания и предложения по проекту бюджета области все могут направить не позднее 12.00 15 октября в министерство финансов области в письменном виде по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д.72, к.703, или в электронном виде – по адресу: minfin@saratov.gov.ru

Чтобы участвовать в публичных слушаниях нужно зарегистрироваться по телефону 26-48-75 до 10 октября, т.е. в течение завтрашнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU