Саратовские пловцы взяли золото и серебро соревнований ПФО

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-08T16:23:56+03:00

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С 8 по 11 октября в Саранске идут чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по плаванию.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, регион представляют Егор Сучков, Ангелина Никифорова, Илья Тришкин, Кристина Шаяхметова.

По итогам первого дня состязаний Егор Сучков стал лучшим на дистанции 50 метров, пройденной брассом и среди всех, кто плыл 200 метров вольным стилем.

Ангелина Никифорова взяла золото среди юниоров и серебро среди взрослых на дистанции 200 м на спине.

Соревнования чемпионатов федеральных округов являются отборочными на чемпионат России по плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU