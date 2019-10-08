В Саратове ГИБДД начинает проверку правил перевозки детей

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-08T16:29:33+03:00

За последние девять месяцев в авариях пострадало 36 несовершеннолетних

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В Саратове дорожные инспекторы проверят по правилам ли водители перевозят детей в рамках мероприятия «Маленький пассажир».

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, за прошедшие девять месяцев произошло 30 аварий с участием несовершеннолетних, пострадали 36 ребят.

Напомним, что малышей до 12 лет на переднем сидении можно возить только в детском удерживающем устройстве, на заднем сидении этот механизм обязателен, пока ребенку не исполнится семь.

С 7 на 12 сзади детей можно возить в автокресле и с обычным ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU