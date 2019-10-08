Блогер Владимир Фетисов: Проблемы в Дергачевской больнице возникли не вчера

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-08T15:31:01+03:00

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Блогер Владимир Фетисов на своей странице в Фейсбук высказал мнение, что бесчеловечное отношение к пациентам со стороны главврача Дергачевской районной больницы стало следствием многолетней безнаказанности.

- У всех на слуху скандальная ситуация в Дергачевском районе, где больных возили на гемодиализ в машине с капустой. Выводы сделаны, главврач уволен и вроде обсуждать больше нечего. Но считаю, в этой ситуации на виду была только верхушка айсберга.

Если говорить о соцсфере Дергачевского района, эта проблема там далеко не единственная. Жители не раз поднимали вопросы о недоплатах дергачевским пенсионерам, необходимости ремонта кровли Дома культуры. И о том, что на участке, отведенном под ФОК, построили базар. Проблемы в районной больнице возникли тоже не вчера. Несколько лет назад главврач Шамиль Хусаинов был обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий. Речь шла о заключении договора с собственной супругой, которая работала врачом в той же больнице, и об оказании платных услуг пациентам. После чего Хусаинов был исключен из «Единой России». Но выводов явно не сделал и отношения к пациентам не поменял.

Показательно, что за все эти направления работы отвечало одно и то же лицо – бывший руководитель территориального управления Пенсионного Фонда, глава района Валентина Гречушкина. Почему Хусаинов не лишился должности еще в период ее правления в районе, загадка. Но можно предположить, что скандальный главврач сумел рационально распорядиться побочными доходами. Вследствие чего удержался в кресле, а сама Гречушкина пошла на повышение, став зампредом области. И как раз по соцсфере, что выглядит как горькая ирония. Как она с таким бэкграундом до сих пор занимает должность в правительстве, непонятно.

Видимо, скандалы с капустой возникают не на ровном месте. А там, где есть наработанный опыт по рубке зелени, - считает блогер.

ИСТОЧНИК KP.RU