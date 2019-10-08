Полиция в Саратове вышла на продавца насвая
Рейд в Саратове по насваю.
Сотрудники УМВД России в Саратове нашли продавца насвая в Кировском районе.
Им оказалась 51-летняя жительница одного из частных домов на улице Соколовая. В доме обнаружили 24 пакетика с веществом, выяснилось, что она продавала его всего по 15 рублей за упаковку.
Впрочем, после проверки Роспотребнадзора, торговка скорее всего ограничится небольшим штрафом. - до 4 000 рублей.
Между тем, при регулярном употреблении насвая страдает нервная система из-за входящих в его состав психотропных веществ. Человек начинает испытывать во время ломки не только физические, но и психические страдания. Зависимость приводит к нарушениям в работе иммунной системы, организм становится более восприимчив к болезням. Длительное и регулярное употребление насвая – это путь к онкологическим заболеваниям и верной смерти.
В Саратове продолжаются рейды полиции по распространителям насвая.
Всех, кому известны факты его продажи насвая, проят сообщить по телефону 02 (102 – с мобильного телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU