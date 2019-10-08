Полиция в Саратове вышла на продавца насвая

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-08T15:27:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УМВД России в Саратове нашли продавца насвая в Кировском районе.

Им оказалась 51-летняя жительница одного из частных домов на улице Соколовая. В доме обнаружили 24 пакетика с веществом, выяснилось, что она продавала его всего по 15 рублей за упаковку.

Впрочем, после проверки Роспотребнадзора, торговка скорее всего ограничится небольшим штрафом. - до 4 000 рублей.

Между тем, при регулярном употреблении насвая страдает нервная система из-за входящих в его состав психотропных веществ. Человек начинает испытывать во время ломки не только физические, но и психические страдания. Зависимость приводит к нарушениям в работе иммунной системы, организм становится более восприимчив к болезням. Длительное и регулярное употребление насвая – это путь к онкологическим заболеваниям и верной смерти.

В Саратове продолжаются рейды полиции по распространителям насвая.

Всех, кому известны факты его продажи насвая, проят сообщить по телефону 02 (102 – с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU