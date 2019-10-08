Мэр Саратова убедился, что жалобы на холод в детсадах несостоятельны
Михаил Исаев 8 октября, спустя две недели после начала отопительного сезона, совершил объезд адресов, откуда приходили жалобы на отсутствие тепла.
В Октябрьском районе он заехал в школу № 6, детский сад № 31 и дома по адресам: ул. Пугачева, 85/93, 54/62.
- Именно из этого района в последнее время мне поступило большое количество жалоб на холодные батареи в детских садах. Это связано с износом коммунальных сетей в центральной части города. Во всех посещаемых мною учреждениях комнатная температура соответствовала нормативам, - заметил глава города в совей Инстаграм.
В многоквартирных домах Фрунзенского района на улице Пугачева ситуации разные. Где-то тепло уже есть, а в одном из домов продолжаются работы по замене внутридомовой системы теплоснабжения в рамках капремонта. Мэр предложил управляющей компании поторопить ремонтную бригаду.
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В очередной раз Исаев напомнил своим замам и районным чиновникам о персональной ответственности за подключение тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU