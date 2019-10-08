2019-10-08T15:12:34+03:00
Общество

Мэр Саратова убедился, что жалобы на холод в детсадах несостоятельны

Михаил Исаев проехал по адресам, откуда поступало особенно много жалоб на отсутствие отопления
Поделиться:
Михаил Исаев спустя 2 недели снова напомнил о персональной ответственности за пуск теплаМихаил Исаев спустя 2 недели снова напомнил о персональной ответственности за пуск тепла
Изменить размер текста:

Михаил Исаев 8 октября, спустя две недели после начала отопительного сезона, совершил объезд адресов, откуда приходили жалобы на отсутствие тепла.

В Октябрьском районе он заехал в школу № 6, детский сад № 31 и дома по адресам: ул. Пугачева, 85/93, 54/62.

- Именно из этого района в последнее время мне поступило большое количество жалоб на холодные батареи в детских садах. Это связано с износом коммунальных сетей в центральной части города. Во всех посещаемых мною учреждениях комнатная температура соответствовала нормативам, - заметил глава города в совей Инстаграм.

В многоквартирных домах Фрунзенского района на улице Пугачева ситуации разные. Где-то тепло уже есть, а в одном из домов продолжаются работы по замене внутридомовой системы теплоснабжения в рамках капремонта. Мэр предложил управляющей компании поторопить ремонтную бригаду.

.

.

В очередной раз Исаев напомнил своим замам и районным чиновникам о персональной ответственности за подключение тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Блогер Владимир Фетисов: Проблемы в Дергачевской больнице возникли не вчера
Полиция в Саратове вышла на продавца насвая
Назначены дополнительные поезда из Саратова в Москву
В Энгельсе пьющая мать не захотела отдавать детей и избила женщину-полицейского
Администрация запретила движение в Энгельсе из-за православного праздника
В Саратове 13,5 тыс. жителей остаются без водоснабжения
Жильцам нового дома в Елшанке нужны волонтеры для помощи в переезде
Банк «Открытие» объявляет о беспрецедентном снижении ставок по ипотеке
В Ершовском районе пациенты не могут попасть в больницу из-за отсутствия пандуса
Под Саратовом мужчина обокрал сельский магазин
Житель Энгельса отработает пьяную езду
Банк «Открытие» удостоен премии SAP Value Award 2019
В Саратовской области фермеров оштрафовали за незаконные посевы
Саратовец задолжал своему сыну свыше 36 тыс. рублей
В больницу Вольска привезли мальчика-наркомана
В Краснокутском районе продавали подозрительное зерно
Лжеэкстрасенс из Балашова ответит за снятие порчи
Саратовский спортсмен стал победителем Всероссийского фестиваля по адаптивному конному спорту
В Саратове посетительница торгового центра лишилась телефона
Саратовские танцоры выступят в осеннем туре Всемирного парамузыкального фестиваля
В Саратове откроется передвижная тактильная выставка «Зримый Петербург»