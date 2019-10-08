Назначены дополнительные поезда из Саратова в Москву

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-08T15:00:53+03:00

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В ПривЖД сообщили о дополнительных поездах из Саратова и Волгограда в Москву и обратно. Они будут курсировать с 31 октября по 5 ноября.

Поезд №239/240 сообщением Саратов – Москва: отправление из Саратова 31 октября в 20:36, прибытие в Москву 1 ноября в 10:38. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 1 ноября в 21:33 и прибудет в Саратов 2 ноября в 14:22.

Поезд №137/138 сообщением Саратов – Москва: отправление из Саратова 31 октября в 15:17, прибытие в Москву 1 ноября в 06:52. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 1 ноября в 15:26 и прибудет в Саратов 2 ноября в 07:55;

Поезд №405/406 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 31 октября и 4 ноября в 07:24, прибытие в Москву 1 и 5 ноября в 05:48. В обратном направлении из Москвы поезда отправятся 1 и 5 ноября в 15:54 и прибудут в Волгоград 2 и 6 ноября в 15:49.

Время отправления и прибытия поездов – местное.

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ИСТОЧНИК KP.RU