В Энгельсе пьющая мать не захотела отдавать детей и избила женщину-полицейского

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-08T14:40:03+03:00

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В Энгельсе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины. Ее обвиняют в применении насилия к представителю власти при исполнении.

- Следствие считает, что вечером 11 сентября 2019 года инспектор ПДН МУ МВД РФ «Энгельсское» и представитель соцслужбы пришли в квартиры в поселке Карла Маркса. Они хотели проверить семью, находящуюся в социально опасном положении, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Зайдя домой, они увидели, что 38-летняя женщина пьяна, а дома грязно. Детей из семьи решили изъять. Гражданка не захотела расставаться с ними и стала бить женщину-полицейского руками и ногами. Злоумышленницу смогли утихомирить только прибывшие на подмогу стражи порядка.

Во время расследования женщина во всем раскаялась. Уголовное дело направлено прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU