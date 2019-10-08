Администрация запретила движение в Энгельсе из-за православного праздника
Из-за празднования Покрова Пресвятой Богородицы в Энгельсе 14 октября запретили проезд и стоянку на нескольких улицах города.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации района, ограничения будут действовать на:
- улице Станционная — от Храма Покрова Пресвятой Богородицы до Заводской,
- улице Советская — от Заводской до Степной,
- улице Степная — от Советской до Волоха,
- улице Волоха — от Степной до Петровской,
- площади Свободы — от Петровской до Нестерова,
- улице Нестерова — от площади Свободы до Пушкина.
Ограничения будут действовать с 11:00 до 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU