Администрация запретила движение в Энгельсе из-за православного праздника

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-08T14:20:54+03:00

Автомобилистам нельзя будет проехать по шести улицам

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Из-за празднования Покрова Пресвятой Богородицы в Энгельсе 14 октября запретили проезд и стоянку на нескольких улицах города.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации района, ограничения будут действовать на:

- улице Станционная — от Храма Покрова Пресвятой Богородицы до Заводской,

- улице Советская — от Заводской до Степной,

- улице Степная — от Советской до Волоха,

- улице Волоха — от Степной до Петровской,

- площади Свободы — от Петровской до Нестерова,

- улице Нестерова — от площади Свободы до Пушкина.

Ограничения будут действовать с 11:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU