В Саратовской области среда будет пасмурная и ветреная

СЕГОДНЯ 06:30 2019-10-09T06:30:15+03:00

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Сегодня, 9 октября, в Саратовской области будет преимущественно облачная погода, днем местами небольшой дождь.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с запада со скоростью от 5 до 10 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с.

На улице потеплеет лишь до 6-11 градусов.

Утром водителям следует быть особенно аккуратными, на отдельных участках дорог Правобережья будет скользко.

ИСТОЧНИК KP.RU