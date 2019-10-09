В Саратовской области среда будет пасмурная и ветреная
На улице похолодает
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Сегодня, 9 октября, в Саратовской области будет преимущественно облачная погода, днем местами небольшой дождь.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с запада со скоростью от 5 до 10 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с.
На улице потеплеет лишь до 6-11 градусов.
Утром водителям следует быть особенно аккуратными, на отдельных участках дорог Правобережья будет скользко.
ИСТОЧНИК KP.RU