Под Саратовом мужчина обокрал сельский магазин
Сумма ущерба превысила 4 тыс. рублей
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Суд признал 46-летнего жителя Белорецка виновным в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что летом 2019 года мужчина был на заработках в селе Букатовка Воскресенского района у своих знакомых, где в одном из частных подворий осуществлял помощь в уходе за сельскохозяйственными животными.
Так, 23 августа мужчина напился, взял монтировку, вскрыл сельский магазин и унес оттуда товары на общую сумму свыше 4 тыс. рублей, после чего продолжил банкет на бане.
Гражданину дали два года условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU