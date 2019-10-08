2019-10-08T12:48:16+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина обокрал сельский магазин

Сумма ущерба превысила 4 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал 46-летнего жителя Белорецка виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что летом 2019 года мужчина был на заработках в селе Букатовка Воскресенского района у своих знакомых, где в одном из частных подворий осуществлял помощь в уходе за сельскохозяйственными животными.

Так, 23 августа мужчина напился, взял монтировку, вскрыл сельский магазин и унес оттуда товары на общую сумму свыше 4 тыс. рублей, после чего продолжил банкет на бане.

Гражданину дали два года условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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