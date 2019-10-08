Житель Энгельса отработает пьяную езду
Гражданина лишили прав на три года
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Суд признал 30-летнего жителя поселка Коминтерн виновны в нетрезвой езде и отказе пройти освидетельствование.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 19 марта мужчину привлекли к ответственности за это же правонарушение и сказали сдать права, поскольку еще полтора года водить ему было нельзя.
Тот не вернул документ, а 21 августа сел за руль Lada Granta и уехал в Энгельс подшофе, у одного из домов на улице Ломоносова ситуация повторилась.
Мужчину обязали провести 240 часов на обязательных работах и лишили прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU