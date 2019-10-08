Житель Энгельса отработает пьяную езду

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-08T13:04:26+03:00

Гражданина лишили прав на три года

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Суд признал 30-летнего жителя поселка Коминтерн виновны в нетрезвой езде и отказе пройти освидетельствование.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 19 марта мужчину привлекли к ответственности за это же правонарушение и сказали сдать права, поскольку еще полтора года водить ему было нельзя.

Тот не вернул документ, а 21 августа сел за руль Lada Granta и уехал в Энгельс подшофе, у одного из домов на улице Ломоносова ситуация повторилась.

Мужчину обязали провести 240 часов на обязательных работах и лишили прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU