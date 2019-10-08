В Саратовской области фермеров оштрафовали за незаконные посевы

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-08T13:27:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Россельхознадзора по Саратовской области в сентябре 2019 года провело проверку документов в отношении индивидуального предпринимателя — главы КФХ в Аткарском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, весной товаропроизводитель высеял подсолнечник на площади 42 гектара и ячмень на площади 15 гектаров семенами общей массой более 2 тонн, чьи сортовые и посевные качества не подтверждены.

Организацию оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU