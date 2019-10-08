Саратовец задолжал своему сыну свыше 36 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-08T13:23:42+03:00

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Суд признал 39-летнего жителя Хвалынска виновным в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что по решению суда мужчина должен был давать деньги на содержание своего 15-летнего сына, но не перечислял.

Гражданин даже не пытался устроиться на работу, с мая по август у него образовался долг на сумму свыше 36 тыс. рублей.

Теперь гражданин проведет три месяца на исправительных работах и будет отдавать десятую часть своей зарплату в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU