Саратовец задолжал своему сыну свыше 36 тыс. рублей
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Суд признал 39-летнего жителя Хвалынска виновным в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что по решению суда мужчина должен был давать деньги на содержание своего 15-летнего сына, но не перечислял.
Гражданин даже не пытался устроиться на работу, с мая по август у него образовался долг на сумму свыше 36 тыс. рублей.
Теперь гражданин проведет три месяца на исправительных работах и будет отдавать десятую часть своей зарплату в казну государства.
ИСТОЧНИК KP.RU