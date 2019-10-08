В Краснокутском районе продавали подозрительное зерно
Нарушитель получил протокол
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в сентябре 2019 года провело проверку в КФХ Краснокутского района,.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что пять партий зерна 3 и 4 класса общим весом 146,8 тонны продавали без документов.
Их качество и безопасность оставались неизвестными, за что нарушителя обязали выплатить штраф и составили на него протокол. Материалы дела направлены в Арбитражный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU