2019-10-08T13:18:19+03:00
Общество

В Краснокутском районе продавали подозрительное зерно

Нарушитель получил протокол
Дарья Вострикова
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в сентябре 2019 года провело проверку в КФХ Краснокутского района,.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что пять партий зерна 3 и 4 класса общим весом 146,8 тонны продавали без документов.

Их качество и безопасность оставались неизвестными, за что нарушителя обязали выплатить штраф и составили на него протокол. Материалы дела направлены в Арбитражный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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