Лжеэкстрасенс из Балашова ответит за снятие порчи

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-08T13:17:31+03:00

Она забирала у людей деньги и украшения

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Суд признал 49-летнюю жительницу Балашова виновной в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 18 апреля женщина сказала местной жительнице, что у нее есть порча. Однако благодаря экстрасенсорным данным мошенницы проблему якобы можно устранить, нужно только отдать деньги и украшения.

Доверчивая гражданка отдала золотые серьги и 500 рублей, после чего «ведьма» скрылась, причинив ущерб на сумму свыше 7 тыс. рублей.

Также 30 апреля подсудимая оставила еще одну женщину без 3 тыс. рублей.

Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном, ей дали год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU