Лжеэкстрасенс из Балашова ответит за снятие порчи
Суд признал 49-летнюю жительницу Балашова виновной в мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 18 апреля женщина сказала местной жительнице, что у нее есть порча. Однако благодаря экстрасенсорным данным мошенницы проблему якобы можно устранить, нужно только отдать деньги и украшения.
Доверчивая гражданка отдала золотые серьги и 500 рублей, после чего «ведьма» скрылась, причинив ущерб на сумму свыше 7 тыс. рублей.
Также 30 апреля подсудимая оставила еще одну женщину без 3 тыс. рублей.
Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном, ей дали год условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU