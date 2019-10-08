2019-10-08T13:17:27+03:00
Общество

Саратовский спортсмен стал победителем Всероссийского фестиваля по адаптивному конному спорту

Мероприятие прошло в Московской области
Дарья Вострикова
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В Московской области 5 октября прошел Всероссийский фестиваль по конному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья «Золотая Осень».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, от саратовского Центра иппотерапии «Победный Аллюр» выступили два участника.

Михаил Соболев занял первое место из 23 участников в категории Cs-2 паралимпиада, Никита Крайдер стал четвертым из 48 участников в категории Cs-2.

В центре иппотерапии «Победный Аллюр» в рамках проекта «По коням», который реализуется при поддержке фонда президентских грантов, дети с ограниченными возможностями здоровья проходят специальный курс реабилитации, а также тренируются по программам специальной Олимпиады и Паралимпиады, что позволяет им принимать участие во всероссийских соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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