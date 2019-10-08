В Саратове посетительница торгового центра лишилась телефона
Вор сдал ее гаджет в скупку
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Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу у 59-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 5 октября с 13:00 до 15:00 гражданка была в ТЦ «Оранжевый» на площади Орджоникидзе, 1 и из ее сумки пропал телефон Samsung стоимостью свыше 10 тыс. рублей.
Вчера, 7 октября, предполагаемого вора задержали, им оказался 45-летний рецидивист, который признался, что сдал телефон в скупку.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU