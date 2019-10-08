В Саратове посетительница торгового центра лишилась телефона

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-08T13:13:55+03:00

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Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу у 59-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 5 октября с 13:00 до 15:00 гражданка была в ТЦ «Оранжевый» на площади Орджоникидзе, 1 и из ее сумки пропал телефон Samsung стоимостью свыше 10 тыс. рублей.

Вчера, 7 октября, предполагаемого вора задержали, им оказался 45-летний рецидивист, который признался, что сдал телефон в скупку.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU