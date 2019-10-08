2019-10-08T13:13:00+03:00
Общество

Саратовские танцоры выступят в осеннем туре Всемирного парамузыкального фестиваля

Мероприятия пройдут в трех областях страны
Дарья Вострикова
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С 27 октября по 7 ноября в Калужской, Костромской и Московской областях пройдут осенние мероприятия Всемирного парамузыкального фестиваля.

Саратовскую область представит студия танца «Вдохновение», которая покажет свои номера во всех трех турах фестиваля — в Калужском областном драматическом театре, Костромском концертно-выставочном центре «Губернский», и концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Команда состоит из 23 участников от 17 до 59 лет, 11 из которых имеют инвалидность. Остальные исполнители номеров без ограничений здоровья — это студенты и выпускники СГУ имени Н. Г. Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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