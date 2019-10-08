В Саратове откроется передвижная тактильная выставка «Зримый Петербург»
Завтра, 9 октября, в 12:00 в областной специальной библиотеке для слепых в Детском парке состоится торжественное открытие уникальной тактильной выставки «Зримый Петербург».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, это совместный проект Саратовской областной специальной библиотеки для слепых и Санкт-Петербургской Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих.
Люди с ограничениями зрения познакомятся с рельефной тактильной картой центральной части Санкт-Петербурга, с обозначенными на ней 15 упрощенными моделями архитектурных памятников города.
Выставка включает в себя большое количество адаптированных материалов: тактильные книги по музеям, рельефно-графические пособия по истории города и 3D-модели архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Трехмерная модель дает возможность незрячим понять объем и форму здания в целом, тактильные книги расскажут о некоторых музеях, а рельефная графика поможет рассмотреть конкретные детали памятников, и даже совершить самостоятельную прогулку по Невскому проспекту.
Также будут представлены картины слепых и слабовидящих художников Санкт-Петербурга, которые, используя различные техники в своих работах, представили виды родного города.
Экспозиция будет работать до 13 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU