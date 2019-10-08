В Энгельсе мужчина убил соседку из-за стирки
Расследование уголовного дела в отношении 46-летнего рецидивиста из Энгельса завершено.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, вечером 10 апреля мужчина пришел со своей 40-летней сожительницей в гости к 50-летней приятельнице, чтобы постирать белье и искупаться.
Та встретила пару, запустила машинку и предложила выпить. После застолья хозяйка квартиры начала выгонять возлюбленных из дома, и мужчина ей ответил, что вещи не простирались, поэтому они никуда не уйдут.
Женщина принялась оскорблять приятеля, за что он ударил ее по лицу, и она упала.
Гражданке стало плохо, и она сообщила об этом сожителю, но мужчина не воспринял ее слова серьезно и ушел пить к соседу.
Домой он вернулся 12 апреля и обнаружил на полу бездыханное тело.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти явилась тупая травма головы, полученная в результате удара головой о пол при падении.
Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину и рассказал, что не желал причинить смерть.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU