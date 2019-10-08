В Энгельсе мужчина убил соседку из-за стирки

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-08T13:07:57+03:00

Та начала беспричинно выгонять гостей из дома

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Расследование уголовного дела в отношении 46-летнего рецидивиста из Энгельса завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, вечером 10 апреля мужчина пришел со своей 40-летней сожительницей в гости к 50-летней приятельнице, чтобы постирать белье и искупаться.

Та встретила пару, запустила машинку и предложила выпить. После застолья хозяйка квартиры начала выгонять возлюбленных из дома, и мужчина ей ответил, что вещи не простирались, поэтому они никуда не уйдут.

Женщина принялась оскорблять приятеля, за что он ударил ее по лицу, и она упала.

Гражданке стало плохо, и она сообщила об этом сожителю, но мужчина не воспринял ее слова серьезно и ушел пить к соседу.

Домой он вернулся 12 апреля и обнаружил на полу бездыханное тело.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти явилась тупая травма головы, полученная в результате удара головой о пол при падении.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину и рассказал, что не желал причинить смерть.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU