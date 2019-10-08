2019-10-08T10:46:20+03:00
Общество

Мэр Саратова заявил о фейках в Instagram

Михаил Исаев надеется, что автор аккаунта @saratovmer.ru переименует его
Ольга Симонова
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Публикация Михаила Исаева в InstagramПубликация Михаила Исаева в Instagram
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Мэр Саратова Михаил Исаев заявил в своем аккаунте в соцсети Instagram о фейке с ником saratovmer.ru.

Исаев отмечает, что в адрес технической службы Instagram направлялись жалобы, что данный аккаунт использует в качестве названия адрес сайта администрации города, тем самым вводя горожан в заблуждение, но обращения остались без ответа.

- В связи с чем я делаю публичное заявление о том, что информация, содержащаяся в данном аккаунте, может не соответствовать действительности, и прошу пользователей соцсети с осторожностью относиться к публикациям @saratovmer.ru, — написал мэр Саратова.

Также Михаил Исаев надеется, что автор аккаунта @saratovmer.ru переименует его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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