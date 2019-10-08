2019-10-08T10:50:11+03:00
Общество

Саратовские спортсмены взяли бронзу Кубка России по морскому многоборью

Соревнования прошли в Новороссийске
Дарья Вострикова
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С 25 по 29 сентября 2019 года в Новороссийске состоялся розыгрыш Кубка России по морскому многоборью, прошедший на базе морской школы ДОСААФ.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнование посвящено 70-летию этого вида спорта в России. Морское многоборье включает в себя такие спортивные дисциплины как бег на 800 метров, плавание на 200 метров, стрельба из пневматического пистолета, гребля на шлюпках «Ял-6» и парусные гонки.

По итогам состязаний команда Саратова, состоящая из учащихся школы, колледжей и вузов, заняла третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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