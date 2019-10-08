Здание на Соборной в Саратове осталось без кондиционера из-за решения суда
Должник сам снял технику, осознав, что его ждут дополнительные расходы
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В Волжском районе Саратова демонтировали незаконную систему кондиционирования на фасаде здания на улице Соборная.
- Снять технику решил суд. Приставы возбудили в отношении должника исполнительное производство и направили почтой письмо, но он не стал этого делать. Тогда гражданина уведомили, что тогда придется оплатить и исполнительский сбор, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.
Осознав, что игнорирование повлечет за собой расходы, должник сам снял кондиционер со здания.
ИСТОЧНИК KP.RU