Здание на Соборной в Саратове осталось без кондиционера из-за решения суда

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-08T10:33:11+03:00

Должник сам снял технику, осознав, что его ждут дополнительные расходы

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В Волжском районе Саратова демонтировали незаконную систему кондиционирования на фасаде здания на улице Соборная.

- Снять технику решил суд. Приставы возбудили в отношении должника исполнительное производство и направили почтой письмо, но он не стал этого делать. Тогда гражданина уведомили, что тогда придется оплатить и исполнительский сбор, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Осознав, что игнорирование повлечет за собой расходы, должник сам снял кондиционер со здания.

ИСТОЧНИК KP.RU