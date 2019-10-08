2019-10-08T09:27:16+03:00
Происшествия

Под Хвалынском сгорел фельдшерско-акушерский пункт

Виной тому, по предварительным данным, стало несоблюдение правил эксплуатации электрического оборудования
Ольга Симонова
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В поселке Возрождение Хвалынского района вчера, 7 октября, сгорел фельдшерско-акушерский пункт.

- Сигнал о пожаре поступил на пульт «01» в 17:57. На место выехали две единицы техники и пять человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь возгорания составила 36 кв. м, горел чердак.

По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации электрического оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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