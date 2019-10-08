Саратовские врачи уезжают работать в Московскую область

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-08T10:14:48+03:00

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Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина рассказала об оттоке местных врачей в столицу.

На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в правительстве, прошедшем вчера, 7 октября, чиновница обозначила причины возникновения такой ситуации.

По ее словам, нередко специалисты уходят на подтверждение квалификации в Московскую область и там остаются. Она отметила, что престиж медицинского работника падает.

Эти слова вызвали недоумения у главы региона Валерия Радаева. Ведь до этого прозвучали слова о зарплате — молодые медики получают доплату на одну ставку не менее 23 тыс. рублей, специалистам и педиатрам за месяц приходит в среднем 44 тыс. рублей. В целом оклад вырос на 1,5%.

Наталья Мазина объяснила причину отъезда врачей — чрезмерное внимание правоохранителей и СМИ к негативным случаям.

Министр рассказала, что если человек умирает в реанимации, то анестезиологу год приходится доказывать, что он в этом не виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU